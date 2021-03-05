شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق 33 منشأة مخالفة في صبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أجرت بلدية محافظة صبيا، عدة جولات رقابية على 1770منشأة ضمن نطاق الاختصاص، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ، والتي نتج عنها رصد 70 مخالفة متعلقة بالصحة العامة للإجراءات الوقائية.

وأغلقت البلدية، 33 منشأة لم تلتزم بما نصت عليه الأنظمة في جولات رقابية مكثفة خلال 288 ساعة ماضية، فيما أوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، إنه أنه بناءً على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمتابعة انتشار عدوى فيروس كورونا ألزمت البلدية جميع الأنشطة وقاعات الأفراح والاستراحات بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأشار "الدغريري" إلى إلزام مقدمي ومحضري الأطعمة والوجبات في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بالتقيد بارتداء الكمامات والقفازات والمحافظة على التعقيم والتطهير للأسطح بشكل مستمر، إضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والمغاسل والتشديد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات في مداخل محالهم تقيدًا بالإجراءات الوقائية.