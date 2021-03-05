شكرا لمتابعة خبر عن «الاتصالات» تعتزم إطلاق ملتقى تمكين المرأة الاثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق النسخة الثالثة من ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وذلك الاثنين المقبل، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وبحضور قيادات الوزارة، وعددٍ من المتحدثين من عدة قطاعات حكومية وخاصة، إضافة إلى عددٍ من الخبراء والمهتمين بالقطاع.

ويستهدف برنامج تمكين المرأة في الوزارة، تفعيل دور المرأة من خلال 5 مسارات هي: رفع الوعي، والمهارات الرقمية، والابتكار وريادة الأعمال، والتمكين في المناصب القيادية في القطاع، وزيادة التوظيف للكوادر النسائية في القطاع من خلال تحسين مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن طريق تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالتوظيف.

ويسعى الملتقى الذي يُبث عبر منصة افتراضية، إلى بناء منظومة رقمية تحتضن وتنمّي وتستقطب العقول والمهارات الداعمة لعملية التحول الرقمي، وزيادة فرص العمل النوعية للمرأة، بما يُسهم في رفع الإنتاجية الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي التقني، وبناء قطاع تكنولوجي بمستوى تنافسي عالمي يحقق الاستدامة الاقتصادية.