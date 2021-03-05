شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رد فعل مواطن عندما شاهد قطيع غزلان بالقرب من أحد الطرق السريعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواطن يتفاجأ عندما رأى قطيع من الغزلان، بالقرب من طريق سريع في أحد المناطق بالمملكة.

وبدا في الفيديو، المواطن منبهرا بعد مشاهدة قطيع غزلان، معبرا عن سعادته بعدما رأي قطيع من الغزلان أمامه دون أن يعترضهم أي شخص.

وقال المواطن: " هو حلم ولا علم، تبارك الرحمن ما حد يعترضهم ولا حد يقولهم شئ "، فيما حظى المقطع بتفاعل واسع من قبل متداوليه.