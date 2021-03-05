شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة العثور على "عقاب ذهبي" بعد تعرضه لصعق كهربائي في الصحراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة العثور على عقاب ذهبي في الصحراء، بعد أن فقده مالكه الأمريكي.

وقال المصور نادر فهد:" أرسل لي صديقي جريجوري يقول أن فيه عقاب ذهبي مركبين عليه جهاز تعقب وتوقف الإرسال في منطقة بعيدة عن بيته بـ 300 كيلو".

وقام نادر فهد، بتصويره ووجده في حالة إعياء شديدة نتيجة إصابته بصعق كهربائي، كما أوضح أن أحد المختصين أخبره بأن يلفه في بطانية ويذهب به لأقرب طبيب بيطري.

ولفت إلى أن العقاب نفق في اليوم التالي لأنه من الصعب أن يعيش بعد صعق كهربائي وحرارة، مضيفا أن عدداً من الشباب ساعدوه في فك جهاز التعقب.