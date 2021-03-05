شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة بجدة تتلقى صدمة قوية أثناء استلامها مستحقات نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

استقالت مواطنة، من عملها في مدرسة عالمية بجدة، بعد عامين من العمل، ويأتي ذلك بسبب ضغوط من مسؤولي المدرسة الوافدات اللاتي يعملن بوظائف قيادية.

تفاجأت المواطنة، بتسلمها 46 ريالاً كمستحقات نهاية خدمة، حيث أنها تستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن عامين كاملين متتاليين وفقًا للمادة 85 من نظام العمل، وفقا للزميلة "سبق".

وكانت المدرسة تحججت بوجود غياب من الموظفة رغم أنها تعمل عن بعد، وقبل أيام قلائل من استقالتها قامت المدرسة بحجب تواجد الموظفة عبر الحضور عن بعد.