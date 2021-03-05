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الدمام - شريف احمد - «البريد» و«البيئة» توقعان اتفاقية تعاون

واس - الرياض

وقعت مؤسسة البريد السعودي ووزارة البيئة والمياه والزراعة، اتفاقية تنص على قيام البريد السعودي بإنشاء غرفة بريدية وتقديم خدمة النقل وتوزيع الشحنات البريدية من مقرات الوزارة إلى جميع مدن وقرى المملكة المغطاة بخدمات البريد والمشمولة بخدمة العنوان الوطني.

ووقع الاتفاقية من جانب البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، فيما وقعها من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي بن أحمد عسيري.

‏وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات النوعية في إطار خدمة "الميل الأخير"، التي يقدمها البريد السعودي للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في مدن ومحافظات المملكة كافة.

‏وتعمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، كما تأتي تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع والتحول في الأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل .