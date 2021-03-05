المملكة تحقق قفزة بمؤشر برياة الأعمال

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دخول الشركات الأجنبية للأستثمار في المملكة العربية السعودية
بعد أن أصبحت السعودية بيئة جاذبة للشركات العالمية رجل الأعمال وصاحب شركة كبرى وبشراكة مع صناديق استثمارية يختار السعودية مركزاً له ، حدث هذا بعد التطور الكبير في بيئة المملكة والتغييرات الرهيبة والسريعة والتي تخدم المستثمرين وسط إجراءات سهلة و ميسرة
وكذلك تحسّن واقع الأعمال في المملكة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والتي تحوّل المملكة لبيئة حاضنة للشركات العالمية و أيضاً البنية الرقمية التي تعتبر من أفضل دول العالم تطوراً
وهذا الإنتقال سوف يزيد من الوظائف بشكل كبير ، وسيعمل على تحريك إقتصاد الوطن ، و ستُسارع الشركات الآخرى للإنتقال للسعودية ، و انتقال العقول للمملكة سوف تزيد من إحتكاك شبابنا وتزيد من أفكارهم و إبداعاتهم.
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