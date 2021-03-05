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السعودية ???????? الأولى حول العالم من حيث ثقة المواطنين في الحكومة.. بينما 13 دولة من بينها أمريكا وبريطانيا وروسيا لا تحظى حكوماتها بثقة شعوبها… باختصار: انتهت أكذوبة الدول المتقدمة والعالم الثالث.. وجائحة كورونا أثبتت لنا كمواطنين أن #السعودية_العظمى ليست وسمًا فقط بل قول وفعل وعمل ????????????????





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