شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ‏رئيس «الشورى»: ولي العهد حقق نقلة نوعية بالتنمية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي أن منح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظه الله - شهادة درع «العمل التنموي العربي لعام 2021م» من جامعة الدول العربية والتي تسلمها نيابة عن سموه، أمس الأول، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية من الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة، يعد تكريما عربيا مستحقا لتقديم سموه الكريم نموذجا ناجحا وملهما في مجال التنمية الشاملة.

وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عددا من المشاريع التنموية الرائدة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية والرياضية، والتي تعد نقلة نوعية وحضارية في مجال التنمية الشاملة ترسخ المكانة الكبيرة والمحورية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.