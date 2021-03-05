شكرا لقرائتكم خبر عن «العواد» يلتقي بمبعوث رئيس الوزراء البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان د.عواد العواد، مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد اللورد أحمد أوف ويمبلدون، العديد من الموضوعات في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العواد خلال اللقاء الذي عقد -عن بعد-، الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مباشرة ومستمرة من سمو ولي العهد -يحفظهما الله-.