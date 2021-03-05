شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «باليستي» و«مفخخة» حوثية باتجاه جازان وخميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صاروخا باليستيا وطائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان وخميس مشيط، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وبين المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت صباح أمس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

كما تمكنت القوات المشتركة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة، المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن قيادة القوات المشتركة تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأضاف العميد المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب. وأكد «المالكي»، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.