شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة ترصد مخالفات التدابير الوقائية شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعانت بلدية شرق الدمام، بكاميرات المراقبة الداخلية للمحلات والمجمعات التجارية لضبط المخالفات الصحية والاحترازية للعاملين داخل المنشآت والتحقق من دقة البلاغات الواردة بالتاريخ والتوقيت المحدد، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر بلاغات 940.

وضمن جهود النظافة ومعالجة مظاهر التشوه البصري، تمكنت البلدية، خلال شهر فبراير 2021، من مسح وتنظيف الأراضي الفضاء ورفع 10250م3 من المخلفات، وصيانة 154 حاوية نظافة مع إزالة 94 لوحا دعائيا مخالفا، بالإضافة لرفع 34 بسطة مخالفة، واستقبال ومعالجة عدد 105 بلاغات من خلال نظام البلاغات.