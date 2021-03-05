شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض خطط الدفاع المدني التثقيفية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، خلال لقائه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد عيد القحطاني، إلى شرح مفصل عن استعدادات وخطط الدفاع المدني التوعوية والتثقيفية، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله- تحت شعار «يدٌ تبني ويدٌ تحمي» مؤخرا.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أهمية توعية المجتمع على وسائل السلامة في ظل جائحة كورونا ووفق الإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء، تسلم المحافظ درعا تذكارية بهذه المناسبة، تقديرا لدعمه الكامل لجهود الدفاع المدني.