شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أغذية فاسدة وإغلاق منشأتين بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية الظهران منشأتين مخالفتين، وذلك خلال حملة ميدانية، للتأكد من سلامة الأغذية ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا

ونتج عن الحملة رصد عدد من المخالفات من بينها وجود أطعمة مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت البلدية أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية لضبط أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين والمقيمين.