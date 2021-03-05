شكرا لقرائتكم خبر عن طريق حي البساتين على طاولة «بلدي بقيق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش المجلس البلدي بمحافظة بقيق، سرعة الانتهاء من ربط «البساتين» بالأحياء الأخرى، ووضع خطة لإزالة معوقات التنفيذ المتبقية لانتهاء المشروع، بهدف الاستفادة من الطريق في تسهيل عملية تنقل الأهالي.

وبحث المجلس، خلال اجتماعه الدوري بحضور رئيس المجلس عبدالله آل عايد، المشروعات التنموية بالمحافظة، مستعرضا المنجزات والخطط المستقبلية لها.

وجرى خلال الاجتماع، متابعة الإجراءات الاحترازية الوقائية، التي تنفذها البلدية بالمحافظة والهجر التابعة لها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مناقشة تجمعات مياه الأمطار وآليات وخطط معالجتها بشكل دائم.