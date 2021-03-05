شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تذبذب في منحنى الإصابات.. والتطعيم تجاوز المليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن عدد متلقي لقاح فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19» تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات، مثمنا لجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة.

وأوضح د. العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي، أمس، أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبا في المنحنى وتتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضا في الحالات الحرجة، مؤكدا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر وإسترازينيكا في الوقت الحالي، مبينا أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 375 ‏حالة جديدة لفيروس «كورونا»، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 378708 حالات، من بينها 2581 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 503 حالات حرجة.

فيما بلغ عدد المتعافين في المملكة 369613 حالة، بإضافة 336 حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات 6514، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة.