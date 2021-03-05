شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم مرضى «الطب المنزلي» بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت صحة جدة حملة تطعيم المرضى المسجلين بقوائم الرعاية الصحية المنزلية بلقاح « كورونا » المستجد «كوفيد 19» في منازلهم، من خلال الفرق الميدانية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود والخطوات الاستباقية للمملكة، منذ بداية جائحة «كورونا»، التي كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة، وهو ما يؤكّد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الاهتمام والعناية بصحة المواطنين والمقيمين كافة على أرض المملكة.

وأكدت أن التطعيم، الذي تنفذه إدارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة، يحظى بدعم من وزارة الصحة، وأن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين، الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى، بشرط توافر كل الاشتراطات لحصولهم على اللقاح.