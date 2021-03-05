شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل «توكلنا» يغلق منشأتين في رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية محافظة رأس تنورة، منشأتين مخالفتين، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد، وتفعيل تطبيق «توكلنا» في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك خلال جولة رقابية نفذتها البلدية ولجنة من وكالة شؤون البلديات بالأمانة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات، مع مراقبي صحة البيئة النسائية، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني أن البلدية ستواصل جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق «توكلنا»، في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التعليمات، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس «كورونا».

ودعَا م. القرني الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات «940»؛ للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للمجتمع.