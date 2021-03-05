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‏عملية عسكريه نفذتها القوات الخاصة السعوديه ???????? في اليمن تم اعتقال قائدة تنظيم القاعدة الارهابي في وادي ‎#حضرموت المدعو قابوس بن سعيد بن طالب الملقب بـ جوبا حيث ساهم هذا الارهابي طوال السنوات الماضية

بتنفيذ عمليات ارهابيه و انتحاريه ضد القوات

اليمنيه و السعودية ‎#اليمن و ‏متورط في اغتيال “قائد القوات السعودية والتحالف” المقدم ركن/بندر بن مزيد العتيبي في وادي “محافظة حضرموت” وجنديين “سعوديين” وآخرين يمنيين بتفجيرعبوة ناسفة عن بعد على طريق عام بمديرية “شبام” في 19 سبتمبر 2019





كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة للإرهابي “قابوس بن علي” بعد اغتياله قائد القوات السعودية و التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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