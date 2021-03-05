أفضل دورات التخلص من الرهاب والخوف

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الخوف والقلق:

هناك الكثير من الأشخاص يتعرضون للمعاناة من التوتر والقلق الشديد والمزمن، تكون أعراض هذه المعاناة على شكل العصبية وسرعة الانفعال، وتسارع ضربات القلب، والشعور بألم في الصدر.

يعتبر القلق من أكثر مشكلات الصحة العقلية شيوعاً وانتشاراً، في بعض الأحيان يمكن غالباً ما يكون القلق ناتج عن الإصابة بحالة صحية أخرى مثل: فرط نشاط الغدة الدرقية .

بينما الحصول على تشخيص صحيح يضمن أن يحصل الشخص على أفضل علاج .

أما بالنسبة للخوف فهو من أقوى المشاعر المؤثرة في العقل والجسد.

إن الشعور بالخوف غالباً ما يتشكل عند الشخص حينما يمر بحالات طوارئ مثل: الوقوع في حريق أو التعرض لهجوم بشكل مفاجئ .

كما يمكن أن يشعر الشخص بالخوف عندما تواجهه بعض الأحداث غير الخطيرة مثل: الامتحانات، أو التحدث أمام الجمهور أو عند البدء في عمل جديد أو وظيفة جديدة، أو حتى عند اقتراب موعد أو حفلة ما .

من الجدير بالذكر أن الخوف والقلق عاملان مرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً .

وقد يستخدم البعض من الناس مصطلح القلق لوصف بعض أنواع الخوف التي تتعلق عادةً بفكرة التهديد أو حدوث خطر ما في المستقبل .

التخلص من القلق والخوف:

التنفس العميق:

هنا يجب الجلوس وإغلاق العينين، والتنفس بشكل طبيعي مع التركيز على الإحساس بالنفس عند دخوله وخروجه من الأنف، حيث يجب وضع يد على البطن والثانية على الصدر، وأخذ نفس عميق مع العد للأربعة .

الابتعاد عن مصدر الخوف:

من الغير ممكن أن يستطيع الانسان بالتفكير بشكل واضح عندما يشعر بالخوف والقلق، ينصح عادةً بالابتعاد عن مصدر الخوف حتى يتسنى للشخص أن يحصل على الهدوء الجسدي والفكري، وعدم الانتباه لهذه المشاعر لمدة 15 دقيقة وذلك عن طريق المشي مثلاً أو شرب كوب من الشاي أو الاستحمام .

سنحدثكم في هذا المقال عن أفضل الدورات للتخلص من الرهاب والخوف أونلاين:

دورة حل مشكلة فوبيا الطيران والخوف من الطائرة:

نتعرف بشكل سريع على اضطراب فوبيا الطيران وأسبابه وأعراضه وعن بعض الأمثلة البسيطة والتقنيات العلاجية المستخدمة في التخلص من هذه المشكلة .

دورة علاج نوبات الهلع:

هذه الدورة صممت من أجل الأشخاص الذين لم يتمكنوا أن يحصلوا على خدمة العلاج السلوكي المعرفي، ولم يستطيعوا أن يزوروا عيادة نفسية .

وكيف تتعامل مع اضطراب نوبات الهلع؟

في هذه الدورة سوف تجدون الإجابات حول كل ما يتعلق بعلاج نوبات الهلع .

دورة الخجل الاجتماعي والرهاب الاجتماعي مع الإخصائي والمعالج النفسي \ أسامة الجامع :

إن الخجل من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها بعض الأشخاص، وهذه المشكلة قد تحرمه من التقدم إلى عمل جديد أو بدء الدراسة في مرحلة جديدة سواء جامعة أو مدرسة .

والمشكلة هي أنك تخاف أن ينظر الأشخاص الآخرون إليك بطريقة معينة

ستجدون في هذه الدورة الحلول اللزمة لتخلص من مشكلة الخجل والرهاب الاجتماعيين .

دورات أخرى ننصح بها :

دورة مخاوف الاطفال

الاحتراق الذاتي



