لاب كوت طبي اونلاين

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اللاب كوت الطبي أهميته وميزاته وأنواعه :

للاب كوت الطبي أهمية خاصة تستمد من كونه من الضرورات الملحة والمفروضة من بين جميع الألبسة الطبية، ذلك لأنه يقدم الحماية المطلوبة لجميع أفراد الكوادر الطبية سواء الجراحين في غرف العمليات أو عناصر التمريض في كافة الاقسام الطبية أو الفنيين كفنيي المخبر والتصوير الشعاعي والصيادلة .

بالإضافة لما ذكرنا فإن ال لاب كوت الطبي يوفر لمرتديه الراحة والأمان في العمل، كما أنه يزود الشخص الذي يرتديه الثقة العالية بالنفس والتمسك بالمهنة، ويقدم الطمأنينة والثقة للمرضى الذين يطلبون الرعاية الصحية سواء في المشافي أو في المراكز الطبية من عيادات وصيدليات ونقاط طبية ..

اللاب كوت الطبي الخاص بالنساء:

تم تصميم هذا الزي الطبي بدايةَ لكي يحمي من يرتديه، وقد خصصت لهذا الغرض أقمشة تنبذ البكتيريا، وسيئة الامتصاص للسوائل خاصة تلك التي تتعرض لها من تقدم الرعاية الصحية؛ كالدم والأدوية ومفرزات الجسم المختلفة .

بالإضافة الى ذلك فقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند تصميم هذا النوع من اللباس خصوصية الأنثى من حيث المقاسات والشكل .

وابرز انواعه مثل : قريز اناتومي

لابكوت رجالي:

لا فرق من حيث الجودة وطبيعة القماش وخصائصه وأهميته بين ما هو مخصص للنساء وما خصص للرجال، كلاهما يحمل نفس المواصفات والمميزات، ويؤدي الحماية نفسها، ويوفر الراحة الكاملة لممارسة العمل بشكل مميز

ولكن من حيث الشكل فقد عملت الشركات المصنعة على تمييز اللاب كوت الخاص بالرجال من خلال شكل الجيوب والياقة والأزرار .

أبرز مواصفات اللاب كوت الطبي:

تم صنعه من أقمشة التويل الناعمة والتي تتضمن 60% منها قطن طبيعي و40% من مادة البوليستر

شكل الياقة ملائم لكلا الجنسين مع أربعة أزرار أمامية للإغلاق

جيب ملائمة وواسعة لحفظ اللوازم والأغراض الشخصية على كل جهة يمين ويسار

جيب آخر لوظيفة خاصة وبالغالب يكون مخفياً

تم تزويد جانبي الخصر في اللاب كوت النسائي بالمطاط لزيادة المرونة والرحة في الاستخدام .

وأخيراً عزيزي القارئ اتمنى أن تكون قد استفدت من هذه المعلومات التي ذكرناها عن اللاب كوت الطبي النسائي والرجالي وأهم مميزاتهما .

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