معلومات عن الفضة عيار 925

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إذا أردت أن تشتري فضة عيار 925 الإسترليني، فلابد أن تعرف الفرق بينها وبين الفضة النقية .

يجب أن تعلم أن الفضة النقية هي في الواقع لا تتكون من الفضة فقط .

بل هي 99.9% من الفضة، وبنسبة ضئيلة من المعادن الأخرى كالنحاس

الفضة الإسترليني:

محتواه: 92.5% من الفضة وأجزاءه المتبقية تتكون من النحاس في الغالب.

وهذا ما جعل الفضة الإسترليني أكثر شعبيةً ويدعى أيضاً ب925 الفضة لكن على هذه الفضة أن تكون جنباً إلى جنب مع المعادن المتبقية .

من الصعب جداً جعل التصاميم مذهلة ومختلفة مع الفضة النقية التي تتمتع بالليونة والمرونة .

إن القليل من الصلابة يجب أن يكون عرض مع إضافة البعض من المعادن الاخرى كالنحاس مثلاً .

هذا هو السر في المجوهرات التي هي قادرة على صنع المنتجات الأكثر تعقيداً والتصاميم المختلفة والمعقدة مع 925 الفضة الاسترليني .

الاسترليني الفضة والمجوهرات:

بالطبع لا تكون قليلة الثمن فأن 925 الفضة يتطلب جهداً واستثماراً من الجانب الخاص بك .

سواء أكنت تريد شراء الفضة الاسترليني كقلادة أو غيرها وإن استثمار الفضة 925 مجدياً ونافعاً فإن قيمته تزيد مع مرور الوقت .

والأكثر أهمية أن لا يكون خدع في الشراء، وهمية 925 استرليني الفضة والمجوهرات .

فلابد من الإشارة أن هذه مسألة خطيرة لأن الكثير من المجوهرات معروفة ومعروضة لبيع وهمية الفضة الاسترليني كقلادة أو أقراط وغيره من ذلك .

الفضة 925 الاسترليني أرخص بكثير من تكلفة باقي المعادن كالذهب وبعد وهمية تقليد الفضة الاسترليني والمجوهرات التي تباع في السوق .

فمن الشائع والمعتاد أن تكون الفضة مطلية بالحلي التي تباع حقيقة الفضة الاسترليني الحلي .

فقط الحلي فقط الحد الأدنى والقليل من محتوى الفضة ولابد أن التدهور أن يكون عاجلاً وليس بآجلاً هذا هو جوهر معرفة كيفية تحديد واكتشاف حقيقي 925 الفضة الاسترليني من المزيف والمخادع منها سوف تكون عوناً كبيراً لك ويخلصك من العديد من الألم في وقت لاحق .

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أما الآن فسوف نشير لك فيما يأتي على التقنيات التي ستساعدك على تحديد حقيقة وجوهر الفضة الاسترليني والمجوهرات من وهمية تلك التي تباع من قبل بعض البائعين:

عليك بفرك المجوهرات باستخدام قطعة ناعمة من القماش الابيض، وأن وجدت أن هناك أي علامات سوداء على القماش، هنا عليك أن تكون على ثقة ومتأكداً من أن هذه القطعة مصنوعة من الفضة الاسترليني الخالص . اختبار حمض النتريك:

عندما تضيف قطرات من هذا الحمض وهمية غير حلي الفضة فأنها تسبب فقدان لونها الحقيقي فدائماً نسأل الصائغ قبل شراء 925 الفضة الاسترليني منه .

إذا كان بإمكانك إجراء حمض النتريك اختباراً على ذلك، فهذا الحمض له تأثير كبير على الفضة حتى أن الصائغ يبيع لك المنتج 925 على الحقيقي، لن يكون لديه أي اعتراض على طلبك ولكن

هناك بعض الخطوات يجب عليك اتباعها وهي:

ارتداء القفازات وحماية عينيك مع نظارات واقية أثناء القيام بهذا الاختبار

إذا كانت المجوهرات مصنوعة من الفضة الحقيقي ستظهر على الجزء الذي قمت بإسقاط الحمض فيه سيتبين دسم اللون وإلا اذا كانت وهمية سوف يظهر اللون الاخضر .

استخدام المغناطيس:

هذا الاختبار بسيط لأن المغناطيس ليس له أي تأثير على الفضة، كما انها لا تؤثر على الذهب أو البلاتين وأن وجدت أن المجوهرات تنجذب إلى المغناطيس فهذا يدل على عدم حقيقة الفضة الاسترليني وسيكون هناك علامات على ذلك .

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