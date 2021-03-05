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الحياة الفطرية: الظباء عادت لترتع في براري السعودية من جديد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-05

الحياة الفطرية: الظباء عادت لترتع في براري السعودية من جديد

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن عودة الظباء لترتع في براري السعودية من جديد، وذلك ضمن برنامج إطلاق وإعادة توطين الكائنات الفطرية.

إعادة توطين الكائنات الفطرية

وقال المركز، عبر حسابه في “تويتر”: بحمد الله وفضله، ونتاجٌ لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين للكائنات الفطرية التي يقوم بها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ثم بتعاون الجميع، والتزامهم، وإيمانهم بأهمية المحافظة، ها هي الظباء ترتع في براري المملكة من جديد، شكرًا لوعيكم، ونحن معكم يدًا بيد نحو بيئة مزدهرة ومستدامة”.

إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي

وفي وقت سابق، شهدت محمية الملك عبدالعزيز الملكية إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية.

ويهدف البرنامج لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، وتعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على ثروات المملكة الطبيعية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والسياحية والثقافية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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