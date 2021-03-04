السعودية | السفير المعلمي يلتقي بمندوب جمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم افتراضياً بالممثل الدائم المعين حديثاً لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة السفير علي ديان. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. حضر اللقاء، مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.

محمد يوسف

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