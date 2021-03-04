السعودية | اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

المناطق - واس

اختتمت اليوم , مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية و القوات الجوية الأمريكية, الذي شهد كثيراً من “السيناريوهات” القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.

وتهدف هذه التدريبات لصقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.