معهد البحوث والخدمات الاستشارية يحتفي بموظفيه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-04

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-الرياض

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أقام معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز فعالية بمناسبة اليوم العالمي لتقدير الموظف؛ وذلك احتفاءً بجهود وإنجازات فريق العمل النوعية.

وبهذه المناسبة، قال عميد المعهد د. مبارك بن عبيد الحربي في رسالة مكتوبة لمنسوبي المعهد: “شركاء النجاح.. فخور بالعمل معكم.. وممتن لجميل عطائكم.. وشاكر لعظيم إنجازاتكم.. ومقدر رُقي تعاملكم”.

بيئة صحية داعمة للابتكار والإبداع

وقال الدكتور الحربي إن تفعيل هذه المناسبة يتماشى مع إيمان رئيس الجامعة أ.د عبدالعزيز الحامد بأهمية تقدير الموظف من خلال إيجاد بيئة صحية داعمة للابتكار والإبداع وصناعة التغيير، وكذلك لتعزيز روح الألفة والمحبة والتعاون التي تمتاز بها بيئة المعهد.

تقدير موظفي المعهد شركاء العمل

وبهذا الصدد نفذت إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي برنامجًا يهدف إلى تقدير موظفي المعهد شركاء العمل، حيث تم تزيين مكاتب الموظفين بالورد الطبيعي، والنباتات الاصطناعية، وتوفير الوجبات الخفيفة، مع استقبال الموظفين بداية الدوام بشكل يعكس إنجازاتهم النوعية، وقد حرص الفريق المنفذ للبرنامج على الالتزام وتعزيز الاحترازات الوقائية في كافة مراحل البرنامج.



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