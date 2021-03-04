شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ترصد حملة صحة جدة لتقديم لقاح كورونا للمواطنين في منازلهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما تجاوز عدد جرعات لقاح فايروس كورونا المعطاة في المملكة مليون جرعة، انطلقت اليوم (الخميس) حملة صحة جدة لتقديم اللقاح للمواطنين في منازلهم بإشراف من إدارة الرعاية المنزلية بصحة جدة.

وأكدت استشارية طب الأسرة مديرة الرعاية المنزلية بصحة جدة الدكتورة غادة أمير لـ«الخليج 365» أن الانطلاقة كانت صباح اليوم وسبقها استعداد وتدريب للكوادر الطبية والإدارية، داعية جميع أفراد المجتمع إلى سرعة أخذ اللقاح كونه وقاية لهم ولذويهم وهو الطريق الوحيد للخلاص من هذا المرض والعودة بحول الله إلى الحياة الطبيعية.

وأوضحت أن جميع أنواع اللقاحات التي اعتمدتها المملكة آمنة وفعالة، مشددة على أنهم ماضون في تطعيم كل المستفيدين من الرعاية المنزلية في جدة بعد التأكد من عدم وجود أي عارض صحي يمنعهم من تلقي الجرعات بمرافقة أطباء متخصصين وكوادر طبية مدربة.

بدورها رفعت أول مواطنة سعودية تحصل على اللقاح في منزلها أم عبداللطيف أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، على اهتمامهما بصحة الوطن والمواطن، فيما أكدت روان الغامدي أن ما نشاهده اليوم من مشاهد بانورامية على صعيد الدولة لمكافحة المرض يدعونا للفخر والاعتزاز.

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فايروس كورونا، مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.