شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: إحباط تهريب 2.5 مليون حبة كبتاغون مُخبأة في «حجر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكّنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت (2.609.202) حبة «كبتاغون» عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليتين وردتا للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه عُثر على جزء من كمية حبوب الكبتاغون المضبوطة مُخبأة داخل إحدى الشاحنات وذلك بعد إخفائها بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة حيث تمكّن منسوبو الجمرك من إحباط هذه المحاولة. وأفاد بأن الكمية الأخرى من المضبوطات عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة عن «حجر»، حيث جرى إخفاء حبوب الكبتاغون داخل تجاويف الحجر، مبيناً أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، حيث جرى ضبطهم داخل المملكة وعددهم خمسة أشخاص.

وبين النعيم أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات إلى المملكة، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائماً بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، داعياً إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الجمارك من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد.