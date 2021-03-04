شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية السعودية» و«الجوية الأمريكية» تتأهبان لأي هجوم محتمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتمت اليوم (الخميس) مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، الذي شهد كثيراً من «السيناريوهات» القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.

وتهدف هذه التدريبات لصقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية للوصول إلى قوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.