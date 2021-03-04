شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه ‎جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلن التحالف العربي، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه ‎جازان.

وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أشار إلى وجود تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة.

وأوضح تركي المالكي، خلال تصريحات على قناة "الإخبارية":" مطار صنعاء أصبح نقطةً لإطلاق الصواريخ الباليستية".

ولفت إلى أن هذه الميليشيات تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، موضحا أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأثنى على كفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية، واعتراض وتدمير طائرة من الطائرات المفخخة أُطلقت تجاه جازان، و3 طائرات كانت باتجاه خميس مشيط، وخامسة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.