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بالفيديو.. جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون

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الرياض - محمد عبدالله - وسط تجويفات حجرية وفي أرضية مقطورة شحن

أعلنت الجمارك ، مساء اليوم الخميس، إحباط محاولتي تهريب مخدرات كبيرتين في جمرك الحديثة.

وأكدت الجمارك، على حسابها الرسمي بتويتر، في فيديو نشرته رصدت فيه عمليات إحباط ذكية للغاية لـ2906202 حبة كبتاجون.

وأوضحت الجمارك أن المهربين خبأوا بضاعتهم بطريقة وسط تجويفات حجرية وفي أرضية مقطورة شحن ضخمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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