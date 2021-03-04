بدء تطعيم مرضى «الرعاية المنزلية» ضد كورونا بالمدينة المنورة

أعلنت صحة المدينة المنورة، البدء في تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19).

وأوضح متحدث صحة المدينة مؤيد أبوعنق، أن التطعيم تقوم بتنفيذه إدارة الرعاية الصحية المنزلية في المدينة المنورة ويحظى بدعم من وزارة الصحة.

وأضاف أبوعنق أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توافر كل الاشتراطات لحصولهم على اللقاح وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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