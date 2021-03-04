خلال 24 ساعة.. غلق 366 منشأة غذائية خالفت تطبيق اشتراطات كورونا

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجميع المحلات والأسواق والمراكز التجارية بمناطق المملكة كافةً على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددةً على أنها ستطبق العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين، وستُحيلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

وأكدت الوزارة حرصها على تكثيف الحملات التوعوية والرقابية على جميع المحلات والأسواق التجارية؛ من أجل الوصول إلى بيئة صحية وتسوق آمن للجميع، من خلال التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية التي تخص المنشأة والعامل والمتسوق على السواء.

وأوضحت أن الفرق الميدانية الرقابية بالأمانات والبلديات تعمل على مدار الساعة للتأكد من مدى تطبيق المنشآت والأسواق أقصى درجات التدابير الاحترازية والوقائية على المتسوقين والعاملين كافةً، مشيرةً إلى أن منظومة القطاع البلدي نفذت أمس 24066 جولةً رقابية أسفرت عن تسجيل 1266 مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية، وعدم توافر المعقمات والمطهرات، بجانب عدم قياس حرارة الموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات، كما تم إغلاق (366) منشأة تجارية وغذائية مخالفة للبروتوكولات الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع السكان إلى التعاون المثمر مع الأمانات والبلديات في حال وجود ملاحظات حول تطبيق تلك الإجراءات؛ لمنع تقويض الجهود القائمة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولًا، وجعلته في مقدمة أولوياتها.

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