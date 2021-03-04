المملكة تمدد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط بمليون برميل يوميًّا في أبريل

مددت، اليوم الخميس، المملكة الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط بمليون برميل يوميًّا في أبريل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إن الاتفاق مهم لاستمرار تحسن أسواق النفط.

وكانت عقود خام برنت ارتفعت، مساء اليوم، لأكثر من 3 دولارات للبرميل.

وكان وزير الطاقة، قال إن «لديهم خطط طارئة واحتياطية في حال حدوث أمور غير متوقعة بشأن إنتاج النفط».

وأشار خلال اجتماع «أوبك+» الرابع عشر الذي يعقد عن بُعد إلى أن التعافي في الطلب على النفط متعلق بسرعة توزيع اللقاحات.

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