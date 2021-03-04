سفير المملكة لدى الخرطوم في ضيافة وزير الرياضة السوداني

استقبل وزير الشباب والرياضة السوداني الدكتور يوسف آدم الضي، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتاريخ التواصل الرياضي والشبابي الممتد منذ الأزل.

وتطرق اللقاء إلى أهمية وجود مذكرات تفاهم وبروتوكولات فيما يلي قطاعي الشباب والرياضة ليتم تبادل الخبرات والزيارات وبناء مشاريع مشتركة تخدم البلدين، وتم الاتفاق على مجموعة من بنود التعاون المشترك، على أن يبدأ الشروع في تنفيذها على الفور.

وقدم سفير خادم الحرمين لدي الخرطوم التهنئة إلى المسؤول السوداني بمناسبة التعيين وزيرًا للشباب والرياضة في البلد الشقيق، معربًا عن أمله في استمرار تطوير سبل التعاون والتنسيق المشترك، بين البلدين.

بدوره، ثمّن الدكتور يوسف الضي، وزير الرياضة، بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة للسودان على كل الأصعدة، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهده قطاع الرياضة بالمملكة في الآونة الأخيرة والنقلات النوعية وخطوات التطوير الملموسة، ونجاح المملكة في كسب التحدي من خلال تنظيم فعاليات رياضية عالمية على الأراضي السعودية بصورة أبهرت العالم.

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