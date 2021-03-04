المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف ابتزاز إيران النووي

بعد الخطوات الإيرانية الأخيرة التي قوَّضت الاتفاق النووي، وكان آخرها تقليص عمل مراقب الوكالة الدولية للمنشآت النووية في البلاد؛ أكد مندوب المملكة لدى الوكالة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الخميس، أن عدم احتواء التهديد الإيراني بحسم سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم.

وأضاف، في كلمة أمام مجلس المحافظين، الخميس، أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف الابتزاز والاستفزاز اللذين تمارسهما طهران.

كما شدد على أن مسؤولية الحفاظ على نظام الضمانات الذي أصبح على المحك، تقع على عاتق الدول الأعضاء في مجلس المحافظين، لافتًا إلى أن إيران تؤمن بسياسة الابتزاز النووي، كما أنها باتت مستمرةً في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي.

نحتاج إجابات من إيران

يشار إلى أن مجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة، كان أوضح أن لديه أسئلة جدية تحتاج إلى إجابة من إيران حول برنامجها النووي، لافتًا إلى أنه لم يحصل على أجوبة ذات مصداقية.

كما أضاف: «يجب أن تحدث مفاوضات مباشرة مع إيران للحصول على إجابات شافية»، مشيرًا إلى أنه إذا أحسنت إيران النية يمكن التوصل إلى حلول.

قلق دولي

وكانت إيران قد اتخذت خطوات جديدة على طريق فك ارتباطها بالاتفاق، منها الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وإنتاج اليورانيوم المعدني، وتقليص عمل المفتشين الدوليين، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.

كما بدأت اعتبارًا من الأسبوع الماضي، بتقليص عمل مفتشي الوكالة الذرية، استنادًا إلى قرار من مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، طلب القيام بذلك ما لم تُرفع العقوبات الأمريكية في مهلة أقصاها 21 فبراير.

بدورها، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من وقف إيران عمليات المراقبة والتفتيش، داعيةً إيران إلى وقف خروق الاتفاق النووي واستئناف العمليات.

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