الأرصاد عن «طقس الجمعة»: انخفاض درجات الحرارة في 9 مناطق بالمملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس الغد الجمعة، انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، نجران».

ويشمل تأثير ذلك الطقس، أيضًا الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالته متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية، جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول نهار الغد شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر تصل إلى مترين ونصف نهار الغد، وحالته خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج نهار الغد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، في مختلف مناطق المملكة: