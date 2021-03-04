اعتراض صاروخ أطلقه الحوثي تجاه جازان

تمكنت قوات التحالف المشتركة مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه جازان .



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