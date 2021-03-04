تدشين وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع بمستشفى عسير

دشن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي آل مستور وحدة الاختبار المجهري الخلوي السريع للخزعات من الغدة الدرقية بالمستشفى. وتم تدشين الوحدة بحضور رئيس قسم الأشعة التداخلية الدكتور ناصر الأسمري ورئيس قسم علم الأمراض الدكتور حمزة الشهري. حيث يتم تجميع العينات من قبل استشاري قسم الأشعة وبعد ذلك يتم صبغها وفحصها من قبل أخصائي علم الأمراض الخلوية ومن ثم تُسلم لإستشاري علم الأمراض لإصدار التقرير النهائي. وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في المستشفيات الحكومية في منطقة عسير والتي ساهمت بدورها في التقليل من نسبة العينات غير الكافية للتشخيص.



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