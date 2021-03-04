جائزة الملك عبدالله تقفل باب الترشح

وقد بلغ عدد الترشيحات المتقدمة للجائزة في هذه الدورة «120» ترشيحًا، تتراوح بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، وكتبت جميعها بلغات عدة، بلغت تسع لغات عالمية، وجاءت اللغة العربية والإنجليزية، الأوفر من حيث عدد الأعمال المرشحة للمنافسة على نيل الجائزة، فيما بلغ عدد الدول الوارد منها الترشيحات «18» دولة.
ومن الجدير بالذكر أن جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، قد تم إنشاؤها في شهر أكتوبر من عام 2006م بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بـالرياض، حيث تمنح الجائزة كل عامين للأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها، وتهدف الجائزة من خلال تبنيها لمشروع الترجمة، إلى توطين المعرفة وإلى تعزيز التواصل بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى، وإثراء المكتبة العربية باحتياجاتها من مصادر المعرفة، التي تدعم خطط وبرامج التنمية والتعريف بالنتاج الثقافي والإبداعي والعلمي العربي على المستوى العالمي.
وتأتي الجائزة ضمن مسار التواصل الحضاري، الذي تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض، والدار البيضاء بالمغرب وبكين بجمهورية الصين الشعبية، بهدف التواصل المعرفي بين الأمم والثقافات، وإقامة جسور ثقافية بين مختلف الحضارات، عبر ترجمة العلوم والآداب والمعارف المختلفة من اللغات الأجنبية إلى العربية، ومن العربية إلى لغات العالم الحية.
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