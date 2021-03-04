‏ «الرعاية المنزلية» في المدينة المنورة تقدم لقاح كورونا للمستفيدين



أعلن صحة المدينة عن البدء في تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19). وأوضح «متحدث صحة المدينة مؤيد أبوعنق» أن التطعيم التي تقوم بتنفيذه إدارة الرعاية الصحية المنزلية في المدينة المنورة ويحظى بدعم من وزارة الصحة. وأضاف «المتحدث» أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر كافة الاشتراطات لحصولهم على اللقاح وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم. يذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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