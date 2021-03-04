جامعة الملك خالد تختتم فعاليات ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية



اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب فعاليات ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية ، الذي نظمته مؤخرًا تحت رعاية وزير التعليم حمد آل الشيخ، بمشاركة 21 جامعة افتراضيًّا، والذي يسعى إلى تجسيد أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتأتي إقامة هذا الملتقى إيمانًا بالدور الذي تقدمة الأندية الطلابية في صناعة الوعي واستشراف المستقبل في ظل ما تحظى به المملكة من نماء وازدهار وطموح كبير تحت ظل القيادة الرشيدة. فيما وجه وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم في حفل الختام خالص التهاني والتبريكات للأندية الفائزة بجوائز الملتقى، مثمنًا جهود المشاركين والقائمين على هذا الملتقى، ومؤكدًا أن مخرجات الملتقى ستسهم بلا شك في تطوير أُطر وآليات أعمال الأندية الطلابية في الجامعات السعودية. وفي جوائز الملتقى حصلت جامعة طيبة في مجال أوراق العمل على المركز الأول من خلال ورقة عمل «الأنشطة المجتمعية للأطفال بين الترفيه والتعليم (تجربة نادي طفلي)»، كما حققت جامعة الملك خالد المركز الثاني بورقة «التحول الرقمي أتمتة خدمات الأندية الطلابية»، وحصلت على المركز الثالث الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بورقة عمل «المسابقات التنافسية الطلابية ودورها في تهيئة الطلاب لسوق العمل». وفي مجال التجارب حصلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على المركز الأول بتجربة «أكاديمية القراءة»، فيما جاءت جامعة تبوك في المركز الثاني بتجربة «برنامج (عِمَادة) لتأهيل الطلاب لقيادة الأندية الطلابية»، وحققت جامعة تبوك أيضًا المركز الثالث بتجربة «بودكاست الجامعة (سوالف الجامعة) التجربة الإذاعية». كذلك حصلت جامعة الملك فيصل على المركز الأول في مجال العروض المرئية بعرض «تفعيل دور الأندية الطلابية بجامعة الملك فيصل في رؤية (٢٠٣٠)»، وجاءت جامعة القصيم في المركز الثاني بعرض «جهود الأندية الطلابية أثناء جائحة كورونا »، وحصلت جامعة طيبة على المركز الثالث بعرض «المعسكر الرقمي الافتراضي لمهارات المستقبل». يذكر أن أبرز توصيات ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية أكدت ضرورة اختيار نوعية وطبيعة ومسميات الأندية الطلابية بما يتوافق مع احتياجات وميول الطلاب وما يتوافق ومستجدات العصر ويحقق الإبداع والابتكار، إضافة إلى تفعيل أدوار الأندية الطلابية لتحقيق محاور وبرامج رؤية المملكة (2030) وذلك بتضمينها في خطط وبرامج ومشاريع الأندية الطلابية.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك خالد تختتم فعاليات ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.