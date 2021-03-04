السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,580,198 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 517,224 وفاة.

// انتهى //

22:55ت م

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واشنطن 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,580,198 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 517,224 وفاة.// انتهى //22:55ت م0247

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