السعودية اليوم / الجزائر تسجل ست إصابات جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا



الجزائر 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

أعلن معهد باستور للتحاليل الوبائية في الجزائر مساء اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بالسلالة البريطانية لفيروس

وأوضح المعهد في بيان له، أنه سُجِّلت ست حالات حاملة للسلالة البريطانية وأن الأمر يتعلق بأربعة أشخاص كانوا على اتصال بشخص حامل للفيروس يوجد في الحجر بمستشفى بالعاصمة.

وكان معهد باستور أعلن في 25 فبراير الماضي عن اكتشاف إصابتين بالسلالة البريطانية المتحوّرة.

// انتهى //

22:51ت م

0246



الجزائر 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واسأعلن معهد باستور للتحاليل الوبائية في الجزائر مساء اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا على مستوى مختبراته.وأوضح المعهد في بيان له، أنه سُجِّلت ست حالات حاملة للسلالة البريطانية وأن الأمر يتعلق بأربعة أشخاص كانوا على اتصال بشخص حامل للفيروس يوجد في الحجر بمستشفى بالعاصمة.وكان معهد باستور أعلن في 25 فبراير الماضي عن اكتشاف إصابتين بالسلالة البريطانية المتحوّرة.// انتهى //22:51ت م0246

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