السعودية اليوم / إصابات كورونا في إيطاليا تلامس الثلاثة ملايين



روما 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

سجلت إيطاليا 339 وفاة و 22865 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 98974 وفاةً، والمصابين إلى 2999119 مُصابًا.

// انتهى //

22:50ت م

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روما 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واسسجلت إيطاليا 339 وفاة و 22865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 98974 وفاةً، والمصابين إلى 2999119 مُصابًا.// انتهى //22:50ت م0244

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