

المدينة المنورة 20 رجب 1442هـ الموافق 04 مارس 2021م واس

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم البدء في تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح

وأوضح" التجمع الأول " أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية المسجلين ، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر جميع الاشتراطات لحصولهم على اللقاح ،وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية التي قامت بها حكومة المملكة منذ بداية جائحة كورونا، التي كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

22:46ت م

0242



المدينة المنورة 20 رجب 1442هـ الموافق 04 مارس 2021م واسأعلن تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم البدء في تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد-19) ،التي تقوم بتنفيذه إدارة الرعاية الصحية المنزلية في المدينة المنورة و يحظى بدعم من وزارة الصحة.وأوضح" التجمع الأول " أن التطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية المسجلين ، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر جميع الاشتراطات لحصولهم على اللقاح ،وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم.يذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية التي قامت بها حكومة المملكة منذ بداية جائحة كورونا، التي كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //22:46ت م0242

كانت هذه تفاصيل خبر ‏السعودية اليوم/ "الرعاية المنزلية" في المدينة المنورة تقدم لقاح كورونا للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.