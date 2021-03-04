السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 254 وفاة و6037 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

سجلت إسبانيا 254 حالة وفاة و6037 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع بذلك إلى 3142358 إصابةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 70501 وفاةً.

// انتهى //

22:45ت م

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مدريد 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واسسجلت إسبانيا 254 حالة وفاة و6037 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع بذلك إلى 3142358 إصابةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 70501 وفاةً.// انتهى //22:45ت م0241

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