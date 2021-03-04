السعودية اليوم / الجزائر تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 168 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت لجنة رصد وباء فيروس كورونا اليوم إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 113.761، بينما ارتفع إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 78.673، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3002 وفاةً.

// انتهى //

22:45ت م

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الجزائر 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وست حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 148 مريضاً للشفاء.وأشارت لجنة رصد وباء فيروس كورونا اليوم إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفع إلى 113.761، بينما ارتفع إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 78.673، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3002 وفاةً.// انتهى //22:45ت م0240

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