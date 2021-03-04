السعودية اليوم / فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف الحركة الملاحية



القاهرة 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية.

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22:26ت م

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