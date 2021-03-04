السعودية اليوم / غرف التجارة الفراكوفونية الأفريقية تناقش من نواكشوط حصيلة عملها



نواكشوط 20 رجب 1442 هـ الموافق 4 مارس 2021 م واس

عقد اتحاد الغرف الفراكفونية الأفريقية اجتماعاً "عن بعد"، ترأسه الرئيس الدوري للاتحاد ورئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة الموريتانية أحمد باب ولد اعلي.

وناقش الاجتماع الذي شاركت فيه غرف فرع شمال أفريقيا بالاتحاد حصيلة العمل خلال السنة الماضية التي تميزت بتأثيرات جائحة كوفيد 19.

كما بحث الاجتماع آفاق عمل الاتحاد والمشروعات التي يعتزم إطلاقها خلال السنة الحالية.

وأكد الاجتماع عمله على تعزيز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في مختلف بلدانه وكذا تطوير المبادلات التجارية البينية.

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22:14ت م

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